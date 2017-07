Van Gaal lovend over Oranje Leeuwinnen: Hollandse voetbalschool goed uitgevoerd

Wiegman na overwinning op Noorwegen: De toon is gezet

21:59 De Nederlandse voetbalsters hebben in de openingswedstrijd van het EK 2017 volgens bondscoach Sarina Wiegman direct laten zien waartoe ze in staat zijn. ,,We zien dit grote toernooi in eigen land als een kans om aan alle Nederlanders te laten zien hoe goed we zijn," zei ze na afloop.