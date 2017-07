Van Ginkel ziet leidende rol bij PSV zitten

De 24-jarige middenvelder had afgelopen zomer meerdere keuzes en kon onder meer naar Spanje. Ook Engelse clubs informeerden naar hem. ,,Ik heb dat allemaal maar een beetje genegeerd en had al vrij snel de keuze gemaakt voor PSV. In eerste instantie was het de bedoeling dat PSV me zou kopen, maar al vrij snel werd duidelijk dat dat er niet in zat. Het was dus nog wel even spannend. Je hebt in dit soort situaties nu eenmaal met meerdere partijen te maken en daardoor duurde het allemaal even. Gelukkig ben ik er nu.''