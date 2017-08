Van Persie in definitieve selectie, Van de Beek debuteert

Door Sjoerd Mossou



,,Als ik heel consequent was geweest,'' zei bondscoach Dick Advocaat vrijdagmiddag in Zeist, droogjes de zaal in kijkend. ,,Dan hadden we met twaalf man in Frankrijk gestaan.''



Het valt ook moeilijk te ontkennen, de selectie van het Nederlands elftal voor de cruciale interland in Parijs hangt van plakband aan elkaar. Een groot deel van de internationals speelt niet eens bij zijn club, kende een rommelige transferperiode, of komt terug van een blessure.

De terugkeer van Robin van Persie staat in dat opzicht symbool voor de keuzes van Advocaat. Nog relatief weinig minuten gemaakt bij Fenerbahçe, al maanden kwakkelend, maar toch terug in Oranje. ,,Omdat ik hem nog steeds een van de beste aanvallers vind die we hebben.''