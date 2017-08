Van Persie na bijna twee jaar terug in Oranje

Het betekende het eerste optreden van de 34-jarige Rotterdammer in de nationale ploeg sinds 13 oktober 2015, toen hij in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië als invaller al kort voor rust in het veld kwam bij een achterstand van 0-2. Van Persie maakte in de tweede helft twee doelpunten; eerst met een ongelukkige kopbal in eigen doel de 0-3 en in de slotfase de 2-3. De spits van Fenerbahçe werd daarna niet meer opgeroepen door bondscoach Danny Blind. Diens opvolger Dick Advocaat haalde Van Persie wel weer bij Oranje.