Van Persie terug in voorselectie Oranje, Van Dijk ontbreekt

Dick Advocaat, de huidige trainer van Oranje, heeft de deur weer opengezet voor Van Persie. Advocaat en de 34-jarige Rotterdammer werkten afgelopen seizoen samen bij de Turkse club Fenerbahçe. Van Persie speelde op 13 oktober 2015 zijn laatste interland.



Advocaat over het opnemen van Van Persie in de voorselectie: ,,Het is een speler die we misschien kunnen gebruiken. Het is natuurlijk een voorlopige lijst. We moeten de komende tijd bij Fenerbahçe kijken of hij fit is of hij speelt.



De voorselectie die Advocaat vandaag presenteerde, bestaat uit 32 spelers. Andere opvallende namen zijn Ryan Babel, Karim Rekik en Donny van de Beek. De 20-jarige Ajacied kan zijn debuut bij het Nederlands elftal maken. Advocaat: ,,Deze jongen maakt enorme progressie bij Ajax. Daarom houden we hem in de gaten.''



Rekik kwam afgelopen seizoen weinig aan spelen toe bij Olympique Marseille. Bij zijn nieuwe club Hertha BSC, dat hem in juni voor 2,5 miljoen overnam, krijgt de verdediger wel speeltijd. Babel speelde op 15 november 2011 zijn laatste interland.



Ook de kersverse recordinternational Wesley Sneijder, die onlangs een contract ondertekende bij de Franse club Nice maar vanwege een trainingsachterstand nog geen speelminuten heeft gemaakt, zit erbij.