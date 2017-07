Van Veenendaal stelt doel: Aan ons om voor EK-koorts te zorgen

De 27-jarige voetbalster uit Nieuwegein verruilde FC Twente in 2015 na vijf bijzonder succesvolle jaren voor Arsenal. In Engeland ontwikkelde ze zich als prof. Na jaren in de schaduw van Geurts bij Oranje, heeft ze de 117-voudig international vlak voor het EK in eigen land verdrongen onder de lat.

,,We beginnen het EK in de stad waar ik ben geboren, in het stadion van de club waarvan ik altijd supporter ben geweest'', zei Van Veenendaal over de openingswedstrijd zondag in Utrecht tegen Noorwegen. ,,En hopelijk eindigen we in het stadion waar ik zo vaak heb gespeeld, van wat echt mijn club is geworden'', zo doelt ze op de finale op 6 augustus in Enschede.

Foppe

Dromen doen de Nederlandse voetbalsters volop. Van Veenendaal weet echter ook dat de Europese titel geen realistisch doel is. ,,Ons eerste doel is die eerste wedstrijd winnen, dat is bepalend voor de rest van het toernooi. Wij moeten direct de toon zetten. Als team hebben we heel veel stappen gezet, we zijn in alle opzichten gegroeid. We willen niets liever dan dat aan heel Nederland laten zien. Het is aan ons om voor EK-koorts te zorgen. We hebben een team dat niet alleen goed kan voetballen, maar ook strijd levert. Hopelijk kunnen we het Nederlandse publiek daarin meekrijgen.''