Van watersnoodwedstrijd tot 'C'est passé' voor de Fransen

Watersnoodwedstrijd

Nederland en Frankrijk speelden in het verleden dus 25 officiële interlands tegen elkaar, maar er was ook een officieuze interland. Deze werd op 12 maart 1953 gespeeld in het Parc des Princes en staat bekend als 'De watersnoodwedstrijd'. De wedstrijd was bedoeld om aandacht te vragen voor de slachtoffers van de watersnood enige weken daarvoor.

De watersnood van 1 februari 1953 was voor Bram Appel en Theo Timmermans reden om samen met andere, in het buitenland spelende, Nederlandse voetbalprofs door middel van een officieuze interland tegen de Fransen geld in te zamelen. Het uitschot, zoals de profs in Nederland in die dagen door de KNVB werden bestempeld, speelde voor 8000 meegereisde landgenoten in Parijs tegen een sterk Frankrijk en won met 1 - 2. De doelpuntenmakers voor Nederland waren Bertus de Harder en organisator Bram Appel. De watersnoodwedstrijd kan worden gezien als de aanleiding voor het ontstaan van betaald voetbal in Nederland. Na de wedstrijd werd in Nederland de roep om betaald voetbal steeds groter. Uiteindelijk ging de KNVB in 1954 overstag en mochten voetballers in Nederland betaald krijgen.

Volledig scherm Het Nederlands team voor de watersnoodwedstrijd in Parijs. © Henk Blansjaar

Vriendschappelijke interlands

De eerste twaalf interlands tussen Nederland en Frankrijk waren allemaal vriendschappelijk. Nederland won daarin zeven keer. Op 12 januari 1936 wint Oranje met liefst 1-6 in het Parc des Princes in Parijs, onder meer door drie goals van Bep Bakhuys.

Eerste keer 'voor het echie'

Op 18 november 1981 speelden Nederland en Frankrijk pas voor het eerst echt om de knikkers. Het betrof een wedstrijd om kwalificatie voor het WK 1982, waar Nederland niet in slaagde. Frankrijk lukte dit wel en haalde in Spanje zelfs de halve finale van het wereldkampioenschap. Maar Nederland won de eerste kwalificatiewedstrijd dus wel van de Fransen, met 1-0 in De Kuip. Arnold Mühren scoorde kort na rust uit een vrije trap, die via de lat en de rug van de Franse doelman Dominique Dropsy de goal in ging. Een aantal maanden later was Frankrijk in Parijs met 2-0 te sterk door goals van Michel Platini en Didier Six.

Seedorf de schlemiel in penaltyserie

Op het EK van 1996 stonden Nederland en Frankrijk pas voor het eerst tegenover elkaar op een eindtoernooi. In de kwartfinale van het EK in Engeland schotelden Nederland en Frankrijk een teleurstellende wedstrijd voor aan het publiek op Anfield, waarna een strafschoppenserie een beslissing moesten brengen. Daarin was de twintigjarige Clarence Seedorf uiteindelijk de enige speler die niet raak schoot, waardoor Frankrijk naar de halve finale ging. Daarin verloren de Fransen op Old Trafford na strafschoppen van de Tsjechen.

Volledig scherm Clarence Seedorf wordt na zijn gemiste strafschop getroost door Christian Karembeu en Winston Bogarde. © Pro Shots

De Boer laat raket los

Vier jaar na de teleurstelling in Liverpool trof Oranje de Fransen opnieuw op het EK, nu in eigen land. Na twee gewonnen pouleduels waren Nederland en Frankrijk allebei al zeker van een plek in de kwartfinale van het EK, maar in de Amsterdam Arena stond de groepswinst en de eer nog op het spel. De Franse bondscoach koos ervoor om sterspelers als Fabien Barthez, Lilian Thuram, Didier Deschamps, Zinédine Zidane, Thierry Henry rust te geven, terwijl Frank Rijkaard gewoon bij zijn favoriete basiself bleef. Dat betaalde zich uit: Nederland won met 3-2. De Roberto Carlos-vrije trap van Frank de Boer, die de Franse doelman Bernard Lama volstrekt kansloos liet, kan iedereen zich nog wel herinneren. Oranje won in de kwartfinale overtuigend met 6-1 van Joegoslavië, maar Frankrijk trok uiteindelijk aan het langste eind: zij wonnen wél van Italië en werden Europees kampioen.

Oranje vernedert de vice-wereldkampioen

In 2008 zaten Nederland en Frankrijk opnieuw bij elkaar in de poule op het EK, dat werd gehouden in Oostenrijk en Zwitserland. Oranje was het toernooi uitstekend begonnen met een 3-0 zege op wereldkampioen Italië en vier dagen later werd ook vice-wereldkampioen Frankrijk vernedert. In het Stade de Suisse in Bern werd het liefst 4-1 voor het team van bondscoach Marco van Basten. Toen commentator Evert ten Napel het historische "C'est passé voor de Fransen" uitsprak, vloog heel Nederland elkaar dronken van geluk in de armen. Frankrijk overleefde de poulefase niet en de droomzomer van heel Nederland werd ruw verstoord toen Oranje in de kwartfinale met 3-1 verloor van het Rusland van bondscoach Guus Hiddink.

Volledig scherm Arjen Robben knalt de 3-1 voorbij de Franse doelman Gregory Coupet. © ADN Beeldredactie

Oefennederlaag met positieve uitkomst

Op 5 maart 2014 speelde Oranje voor het eerst tegen Frankrijk in het Stade de France in Saint-Denis, het nationale stadion van de Fransen waar donderdagavond ook zal worden gespeeld. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal leed een pijnlijke 2-0 nederlaag na mooie goals van Karim Benzema en Blaise Matuidi. De spelers van Oranje werden aan alle kanten voorbij gelopen, waarna 's avonds in het hotel al discussie ontstond over de tactiek in aanloop naar het WK 2014. Van Gaal besloot voor het WK in Brazilië over te stappen van het klassieke 4-3-3 naar een 5-3-2 systeem, waarmee Oranje een knappe derde plaats behaalde op het WK.