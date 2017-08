Veltman: Duidelijk dat er spelers bij moeten

Cocu grijpt achterin snel in bij PSV en maakt Lozano belangrijk

12 augustus EINDHOVEN - Trainer Phillip Cocu had voorafgaand aan het duel met AZ een tactisch plan opgesteld waarin Hirving Lozano belangrijk was. Hij kon 'in zijn kracht spelen', aldus de coach. "Dat vroeg ook veel van Jürgen Locadia en Steven Bergwijn, maar ik denk dat dat goed gelukt is", aldus Cocu na de 3-2 zege op AZ.