Veltman kapot na uitschakeling: Dit worden lange weken

24 augustus De selectie waarmee Sparta vrijdag richting Breda afreist voor het duel met NAC Breda, is in grote lijnen degene waarmee coach Alex Pastoor de daaropvolgende 31 wedstrijden in gaat. Met het aantrekken van Frederik Holst (Brøndby IF) Nicholas Marfelt (Sønderjyske) Sander Fischer (transfervrij) en Robert Mühren (Zulte-Waregem) is het budget immers zo goed als verbruikt. ,,Onze voorbereiding kan op 1 september dus écht beginnen'', stelt Pastoor, met enig cynisme in zijn stem.