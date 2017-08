Veltman: Niet zo dat we er al uit liggen, hè

,,Het is niet zo dat we er al uit liggen, hè", antwoordde Veltman voor de camera's van Ziggo gepikeerd op een vraag over de staat van Ajax. ,,Maar qua resultaat moet het beter, dat is duidelijk. En het spel moet ook beter. Je hoopt dat je de lijn van vorig jaar door kunt trekken en dat lukt dan niet."

Keizer

,,Als je vier, vijf mogelijkheden krijgt, dan moet je er op dit niveau wel een paar in schieten", zei trainer Marcel Keizer. ,,We krijgen voor rust genoeg mogelijkheden, zij kwamen er nauwelijks uit."

,,Morgen zijn we bij elkaar, zaterdag trainen we weer en zondag wacht Groningen. Zo gaat dat", reageerde Keizer op wat er moet gebeuren bij Ajax. ,,We zijn wel met dingen bezig, maar momenteel kunnen we daar niets over zeggen.