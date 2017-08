Vertrek Havenaar bij ADO lastig op te vangen

Lex Immers is een andere speler van wie in Den Haag veel wordt verwacht. Sinds zijn vertrek uit de hofstad in 2012 heeft hij op hoger niveau gespeeld bij Feyenoord, Cardiff City en Club Brugge. De 31-jarige middenvelder liet deze zomer zijn contract in België ontbinden. Voor vrijwel alle clubs in Nederland zou hij een versterking kunnen zijn, maar voor Immers was er maar één echte optie: ADO.



Een goede start vrijdag zal lastig worden, ondanks het thuisvoordeel. Tegenstander FC Utrecht heeft meer ritme. De nummer 4 van afgelopen seizoen speelt al weken in de voorronde van de Europa League. FC Valletta uit Malta en Lech Poznan uit Polen hebben de kracht van het elftal van Erik ten Hag ondervonden, want zij zijn uitgeschakeld. Aan de andere kant, ADO is ook al sinds eind juni bezig en is in de voorbereiding zelfs op trainingskamp in het buitenland geweest. Voor het eerst sinds de overname is ook door de staf en selectie China bezocht.