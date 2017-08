Viergever: 'De kippenvelmomenten hebben mij niet beïnvloed'

Over vijf jaar zal Nick Viergever de thuiswedstrijd tegen OGC Nice (2-2) vooral herinneren als de wedstrijd waarin Ajax, Champions League-voetbal is misgelopen. En dus niet aan het fraaie eerbetoon aan Abdelhak Nouri.

Door Nik Kok

,,Dat was hartstikke mooi, maar we hebben er ook weer niet alles van meegekregen als spelersgroep. In mijn hoofd is het mooie moment op dat gebied al geweest. Dat was vanavond niet. De eerste thuiswedstrijd nadat het is gebeurd is een mooi aandenken."

Medespeler Donny van de Beek zei de knop moeilijk om te hebben kunnen zetten in de beginfase van de wedstrijd. ,,Maar het heeft mij niet beïnvloed tijdens de wedstrijd", zegt Viergever. ,,Ik wil het daar zeker niet op gooien. Dat mag geen excuus zijn voor de uitschakeling. Ook al waren de eerste minuten van onze kant dan heel slecht. Daarna zaten we er goed in vond ik en waren we ook echt de beter ploeg. Dat was knap want we hebben het echt om kunnen gooien."

Dat Ajax nu opnieuw geen Champions League-voetbal zal gaan spelen doet pijn bij Viergever. ,,Vorig jaar toen we de finale van de Europa League haalden hebben we gezegd dat we het op een hoger podium wilde laten zien. En dat lukt nu dus niet. Dat is erg."

