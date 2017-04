Viergever ergert zich aan het publiek van PSV

Ook Ajacied Nick Viergever, donderdag tegen Schalke 04 nog de gevierde man, hoorde het. ,,Sorry hoor, maar dat is toch gewoon gênant. Voor PSV zelf en voor het PSV-publiek. Zij moeten toch voor de titel strijden? Wij laten hier de titel liggen, maar zij zijn vanaf de winterstop eigenlijk al kansloos. Het was niet goed genoeg vandaag, maar we zijn strijdend ten onder gegaan.''

Natuurlijk zal Ajax de tweede plaats moeten verdedigen, maar het belang van de Europa League wordt alleen maar groter. Al kijkt Viergever daar zelf niet op die manier naar. ,,We zijn bezig aan een prachtig Europees jaar. Dat willen we zo mooi mogelijk afsluiten. Daar heeft de stand in de eredivisie niet zo veel mee te maken. Deze nederlaag is een enorme teleurstelling. Natuurlijk voel je die wedstrijd van donderdag nog wel. Maar dat is geen excuus, want we willen zelf op alle fronten strijden. Gelukkig is er nog een heel speciaal front over.''