Vijf feiten over Nederland - Zweden

TILBURG - De Nederlandse voetbalsters staan zaterdagavond in de kwartfinale van het EK tegenover Zweden. Om 18.00 uur wordt er afgetrapt op De Vijverberg in Doetinchem. Vijf wetenswaardigheden.

Grote Brabantse inbreng

Waar vooraf alle ogen waren gericht op vedette Eva Miedema, zijn het drie Brabantse vrouwen die de aandacht op zich vestigen. Daniëlle van de Donk, Kika van Es en met name Jackie Groenen laten zich van hun beste kant zien op het EK in eigen land.

Thanks for everyone who was there again... I love you all ❤️ #thanks #proud #oranjeleeuwinnen #weuro2017 Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jul 2017 om 3:57 PDT

Primeur op De Vijverberg

Het wordt de eerste wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen op De Vijverberg tijdens dit EK. De groepswedstrijden vonden plaats in achtereenvolgens Utrecht, Rotterdam en Tilburg. Zweden speelde wel al eenmaal in Doetinchem. Dat was de laatste groepswedstrijd tegen Italië, die met 2-3 verloren ging.

Uitverkocht huis

De Nederlandse voetbalsters kunnen zaterdagavond op veel steun rekenen. De Vijverberg is namelijk volledig uitverkocht voor het kwartfinaleduel. Dat betekent dat alle 12.600 stoelen bezet zullen zijn. Ook een nieuw kijkcijferrecord op tv lijkt in het verschiet te liggen. Het laatste groepsduel tegen België trok onlangs een recordaantal van 2,4 miljoen kijkers.

Doorgewinterde opponent

Met Zweden treft Nederland een bijzonder ervaren tegenstander. De basiself die bondscoach Pia Sundhage in de groepsfase telkens liet opdraven, was gemiddeld 29 jaar oud. Absolute vedette aan Zweedse zijde is Caroline Seger (32), speelster van de Franse titelhouder Olympique Lyon.

Volledig scherm De Zweedes captain Caroline Seger in duel met Barbara Bonansea (Italië). © AFP

Succes tegen Scandinavische tegenstanders