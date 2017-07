Vijf vragen over ADO: Is de club uit de financiële problemen?

Door Wietse Dijkstra



Is ADO nu uit de financiële problemen?

Voor dit seizoen wel. Zonder de 3,9 miljoen euro die de Chinezen hebben gestort, had ADO een serieus probleem gehad. De club leed over het afgelopen seizoen een miljoenenverlies en had het geld uit China daarom keihard nodig. ADO wil op termijn zijn eigen broek ophouden, maar is daar nog niet toe in staat. Niet voor niets keurde de gemeente Den Haag de ‘rammelende’ begroting van de club tot zes keer toe af. ADO moet de komende jaren hard werken om de inkomsten en uitgaven in balans te krijgen.

Wordt de begroting van ADO nu goedgekeurd door de licentiecommissie van de KNVB?

Dat zal in de loop van volgende week blijken, maar bij ADO rekenen ze daar wel op. De licentiecommissie hanteert andere normen dan de gemeente, die van de Chinezen af wilde. De KNVB is slechts geïnteresseerd in de liquiditeit van een club en maakt het weinig uit waar het geld vandaan komt. Zo lang ADO maar kan aantonen dat het in staat is om het seizoen af te maken. Van cruciaal belang daarbij is dat het geld van UVS op de rekening staat zodat de club er daadwerkelijk over kan beschikken. Met slechts een toezegging uit China was ADO ook kansloos geweest bij de KNVB.

Maar het is toch slechts een lening?

Ja. Maar wel een achtergestelde lening met uiterst gunstige voorwaarden. ADO hoeft pas terug iets te betalen als het ooit weer een keer winst maakt. Tot die tijd is de club niet eens rente verschuldigd, zodat de lening eigenlijk een verkapte agiostorting (vergroten van het eigen vermogen) is. ADO ziet het als ‘een financiële injectie die mag worden toegerekend aan het garantievermogen’. De club kan zich er geen buil aan vallen. Ook al omdat UVS voor honderd procent eigenaar is van ADO en dus min of meer aan zichzelf ‘leent’.

Is tussen ADO en UVS alles weer koek en ei?

Daar lijkt het wel op. De vorige keer dat de grootaandeelhouder geld overmaakte (bijna 2,5 miljoen euro in januari), moest dat door de rechter worden afgedwongen. Met deze storting doet UVS een stuk sneller boter bij de vis en laat het zien dat het serieus werk wil maken van ADO. Om de herstelde relatie te onderstrepen belegt de selectie van ADO van 27 tot 30 juli een trainingskamp in China, waar het op 29 juli oefent tegen Beijing Enterprises.

Kan de ADO-selectie nu spectaculair worden versterkt?

Manager voetbalzaken Jeffrey van As is nu in elk geval in staat om een eredivisiewaardige ploeg samen te stellen. Maar daarbij blijft hij op de kleintjes letten. ,,We zijn geduldig met het uitgeven’’, zegt Van As. ,,Het is makkelijk om nu met geld te smijten, maar dat is niet de bedoeling. Met behulp van de Chinezen kunnen we werken zoals we willen. Maar we doen wel een stapje terug, anders moeten we elk jaar bij hen aankloppen.’’