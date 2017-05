Vilhena: Titel voor iedereen, maar voor één persoon in het bijzonder

Bosz 'doodziek': Maar ik wil heel Feyenoord feliciteren

16:56 Ajax-trainer Peter Bosz was na afloop eerlijk: Feyenoord is de terechte landskampioen. De oefenmeester moest constateren dat zijn ploeg in het begin van het seizoen niet het vereiste niveau had. ,,Zij zijn over een heel seizoen gezien terecht kampioen.''