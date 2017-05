Vincent Janssen scoort voor winnend Oranje tegen Marokko

Verbijsterd keken de spelers van Oranje voor de pauze naar scheidsrechter Mahamadou Keita uit Mali. De Marokkaanse aanvaller Younès Belhanda kwam voor de tweede keer in Agadir op krankzinnige wijze invliegen. Eerst ontsnapte Ajacied Matthijs de Ligt aan een zware blessure, even later lag Wesley Hoedt geschrokken op de grond. In beide gevallen voelde de Malinees zich niet geroepen om bij de vriendschappelijke wedstrijd tussen Marokko en Oranje echt in te grijpen. De scheidsrechter hield de kaarten, ondanks het wangedrag van de speler van Nice, gewoon op zak.



Het was voor Oranje wel meteen duidelijk dat er geen sprake kan zijn voor vriendschappelijke interland in het bloedhete Agadir. Voor bondscoach Dick Advocaat, voor de televisie in zijn hotelkamer in Istanboel in het Wyndham Hotel, was het wel meteen goed om te zien dat enkele jonge internationals niet in de war raken als de tegenstander de botte bijl wenst te hanteren.



Zo is Wesley Hoedt iemand die zijn mannetje staat in de duels, maar de speler van Lazio Roma heeft ook een prima inspeelpass. De jonge Matthijs de Ligt, debutant Nathan Aké en vooral Tonny Vilhena, ze stroopten de mouwen op en gingen de strijd ook op fysiek vlak aan.



Oranje was in Marokko de bovenliggende partij, terwijl bij Marokko toch sleutelspelers als Karim El Ahmadi (Feyenoord), Nabil Dirar (Monaco), Sofiane Boufal (Southampton), Faycal Fajr (Deportivo La Coruna) en Nordin Amrabat (Watford) op het veld stonden. De laatste moest het echter opeens als rechtsback proberen. Bij de openingstreffer van Oranje werd hij in de luren gelegd door Memphis Depay, die keurig Quincy Promes in staat stelde om 0-1 te maken.



Dat was overigens het enige echte wapenfeit van Memphis, die voor de pauze met afstand het meeste balverlies leed bij Oranje. Na rust, waar Belhanda maar weer eens natrapte en sloeg, werd Marokko steeds sterker. Karim El Ahmadi mocht na ruim een uur moegestreden naar de kant.



Niet veel later leek Oranje het treffen te beslissen. Invaller Marten de Roon stuurde Promes weg, die gaf een prachtige voorzet waar Vincent Janssen wel raad mee wist: 0-2.



Toch kon Fred Grim, die de scepter zwaaide omdat Advocaat en Ruud Gullit pas na het weekeinde hun entree maken bij Oranje, nog niet lekker achterover leunen. Matthijs de Ligt vloerde de doorgebroken Walid Azarou en kreeg de rode kaart. Die prent was terecht, maar voelde enigszins wrang omdat Keita de dolgedraaide Belhanda keer op keer had gespaard.



Mbark Boussoufa draaide tot overmaat van ramp de vrije trap langs Jeroen Zoet en maakte het duel weer spannend: 1-2. Marokko geloofde er weer in, maar Oranje hield in de slotfase stand.