'Vitesse doorbreekt negatieve trend in ons voetbal en voegt kwaliteit toe'

Wijffels begint zijn vooruitblik met een compliment aan Vitesse. Volgens de verslaggever hebben de Arnhemmers nu al iets waardevols gedaan voor de hele eredivisie: ,,Vitesse doorbreekt een negatieve trend in ons voetbal. Waar de eredivisie elke zomer weer wordt uitgehold en leeggevist, voegt Vitesse nu juist kwaliteit aan de competitie toe. Luc Castaignos, Thulani Serero, Tim Matavz; die weten wat er wordt gevraagd en hebben ook de leeftijd om iets toe te voegen. Tel daarbij op dat ze ook goede spelers van andere eredivisieclubs hebben overgenomen zoals Remko Pasveer en Bryan Linssen en het is duidelijk: wat Vitesse doet, is echt nieuw. Ze hebben tegen Feyenoord in de Johan Cruijffschaal goed gespeeld, zelfs nadat ze in de Kuip op achterstand kwamen. Ik denk niet dat dat een incident was en dat Vitesse dit seizoen gaat verrassen.”