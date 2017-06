Vitesse oefent tegen Reading van Jaap Stam

Vitesse oefent op zaterdag 29 juli (aanvang 15.00 uur lokale tijd) in het stadion van Wycombe Wanderers tegen Reading. Op zaterdag 5 augustus wacht de bekerwinnaar in De Kuip in Rotterdam de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen landskampioen Feyenoord.

Reading komt uit in de Championship in Engeland. Jaap Stam gaat er zijn tweede seizoen in. Afgelopen voorjaar miste Reading net de promotie naar de Premier League. Huddersfield Town was in de finale van de play-offs te sterk na strafschoppen.