Vitesse speelt ook in Praag gelijk, AZ verliest van Panathinaikos

Bryan Linssen was dé man van de eerste tien minuten met twee grote kansen. Nadat de oud-Groninger de eerste op aangeven van Milot Rashica miste, mikte hij de tweede wel raak. De kleine linksbuiten kopte een hoekschop van Alexander Büttner bij de eerste paal binnen: 0-1.



Sparta Praag had tegen het Arnhemse overwicht weinig in te brengen. De thuisploeg, die volgende week al in de voorronde van de Europa League speelt, werd pas in de 41ste minuut voor het eerst gevaarlijk. De kopbal van rechtsback Ondrej Zahustel werd echter van de lijn gehaald door Thulani Serero.



Na de pauze drong Sparta Praag aan. Zo miste voormalig FC Twente-spits Marc Janko oog in oog met Remko Pasveer en kopte David Lafata in de handen van de Vitesse-doelman. Maar dat deed Josef Sural na een uur niet. Hij tikte van dicht bij een voorzet van rechts binnen. Dat doelpunt leek Vitesse wakker te schudden. Navarone Foor was met een schot net voorlangs dicht bij de 1-2.