Vitesse traint in aanloop naar bekerfinale in avonduren

Ajax slecht na achterstand in uitduels, Mahi in voetsporen Koeman

13:49 Iedere speelronde in de eredivisie is een onuitputtelijke bron van opmerkelijke feiten en cijfers. We bundelen per speelronde de meest interessante statistieken van databureau Opta. De leukste feitjes van speelronde 32.