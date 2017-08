Voetbalsters Oranje onder 19 verliezen in halve finale EK van Spanje

Spanje kwam kort na rust op voorsprong door een goal van Lucia Garcia, maar een minuut later trok Victoria Pelova de stand alweer gelijk voor Oranje. Daarna kwam Spanje via goals van Maite Oroz en Guijarro op een 3-1 voorsprong, maar in de 85ste minuut zorgde Joelle Smits voor de aansluitingstreffer. Het bleef echter bij deze 3-2, waarmee de halve finale het eindstation is voor Oranje op dit EK.