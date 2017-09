'Vrouwelijke arbiter in eerste divisie in aantocht’

,,Dat is goed denkbaar”, stelt Van Egmond. ,,Sterker: het zou zomaar kunnen dat op korte termijn al een dame in de eerste divisie actief is als assistent.''

Van Egmond: ,,Feit is dat wij heel graag vrouwen in de top van het Nederlandse voetbal zien fluiten. Daar wordt ook keihard aan gewerkt in de opleiding. Al moeten de betreffende vrouwen uiteraard wel laten zien dat ze het niveau hebben. Ik kan zeggen dat we een aantal talentvolle vrouwen op de amateurvelden hebben. Het zou fantastisch zijn als een aantal van hen straks ook in de eredivisie actief is. Dat is in elk geval wel onze intentie.''