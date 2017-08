VVV heeft Real-speler Mink Peeters binnen

PS­V-trans­fe­r­on­zin op een rijtje: Veerman, De Wijs, Bergwijn en 2 miljoen voor Arias

14:45 Heerenveen-supersub Henk Veerman naar PSV? Jordy de Wijs naar Lazio Roma? Swansea City biedt 2 miljoen euro voor Santiago Arias? En last but not least....Steven Bergwijn naar FC Barcelona? Het is allemaal mogelijk, als de berichtgeving op sociale media tenminste klopt.