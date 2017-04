VVV sleept titel binnen tegen tien man Eindhoven

Statistieken en vermoedelijke opstellingen van speelronde 32

21:03 De eredivisie is deze week alweer toe aan de 32ste speelronde. In een weekend waarin veel duidelijk gaat worden, gaat koploper Feyenoord op bezoek bij Vitesse in Arnhem. Ajax wacht na de 120 minuten in Gelsenkirchen de absolute kraker in Eindhoven. We nemen de leukste feitjes van alle wedstrijden door met behulp van statistiekenbureau Gracenote.