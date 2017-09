Waarom de deal tussen Luuk de Jong en Bordeaux klapte

,,De clubs kwamen steeds dichter bij elkaar en op een gegeven moment begreep ik dat een bod door PSV was geaccepteerd", vertelt De Jong bij PSV TV over de afgesproken transfersom van naar verluidt zeven miljoen euro. ,,Maar daarna bleef het opeens een hele tijd stil."

,,Ik kreeg te horen dat een grootaandeelhouder van Bordeaux de stekker eruit had getrokken en zei dat het financieel niet haalbaar was voor ze. Het is niet zo dat de trainer me opeens niet meer wilde, ik had hem zelfs al gesproken. Het was de grootaandeelhouder die zei dat het niet door kon gaan."