Waarom Nederland - Ivoorkust een oefenduel is om naar uit te kijken

Het Nederlands elftal neemt het in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg vandaag eerst nog op tegen Ivoorkust. Op het eerste gezicht een doorsnee oefenpotje, maar wie wat verder kijkt ziet genoeg redenen waarom het duel in de Kuip toch bijzonder kan worden.

Record lonkt voor Wesley Sneijder

Wesley Sneijder hoopt vanavond in het middelpunt van de belangstelling te staan. Als de middenvelder van Galatasaray speeltijd krijgt, evenaart hij met in totaal 130 optredens Edwin van der Sar als recordinternational aller tijden van het Nederlands elftal. Vrijdag tegen Luxemburg kan Sneijder, nota bene op zijn 33ste verjaardag, alleen recordhouder worden.

Volledig scherm Wesley Sneijder tijdens de oefeninterland tussen Marokko en Nederland in het Stade Adrar stadion. © ANP

Nog één keer Fred Grim

Hoewel Dick Advocaat de nieuwe bondscoach is van Oranje, zit Fred Grim in De Kuip nog als 'tussenpaus' op de bank. Na het ontslag van Danny Blind ging hij eerst met 2-1 onderuit tegen Italië, maar woensdag werd met dezelfde cijfers gewonnen van Marokko. Als Grim ook Ivoorkust verslaat, eindigt hij met een winstpercentage van 66,7%. Daarna draagt hij het stokje definitief over aan Advocaat, om terug te keren in zijn vertrouwde rol als assistent.

Volledig scherm Fred Grim geeft aanwijzingen tijdens de oefeninterland tegen Italië. © Stanley Gontha

'Olifanten' azen op revanche

Nederland speelde één keer eerder tegen Ivoorkust en bewaart daar goede herinneringen aan. Op het WK van 2006 in Duitsland werd onder leiding van Marco van Basten in de groepsfase met 2-1 gewonnen, mede dankzij een prachtige vrije trap van Robin van Persie. Hoewel de belangen nu veel minder groot zijn, is het voor 'de Olifanten' een mooie gelegenheid om ruim tien jaar later eindelijk eens revanche te nemen.

Volledig scherm Robin van Persie, die nu niet bij de selectie zit, was bij de eerste ontmoeting tussen beide landen de gevierde man. © EPA

Clash tussen ploeggenoten

Voor een aantal internationals heeft de wedstrijd een bijzonder tintje omdat ze plots tegenover een ploeggenoot komen te staan. Daley Blind speelt met de Ivoriaan Eric Bailly samen bij Manchester United. Memphis Depay weet Maxwell Cornet normaal gesproken aan zijn zijde in de aanval van Olympique Lyon. Ook voor Wilfried Kanon wordt het een speciale ontmoeting. De verdediger van Ivoorkust kent De Kuip van de uitwedstrijden die hij er speelde met ADO Den Haag.

Volledig scherm Daley Blind en Eric Bailly (die geschorst was voor de finale) staan gebroederlijk naast elkaar na het winnen van de Europa League. © EPA

Oranje verloor deze eeuw niet van Afrikaanse tegenstander

Het Nederlands elftal mag dan al een tijdje in een serieuze dip zitten, de statistieken tegen Afrikaanse ploegen zijn nog altijd uitstekend. Van de zestien ontmoetingen werd er slechts één verloren en dat was in de vorige eeuw, toen Marokko op 28 april 1999 in Arnhem met 2-1 te sterk was.

Wilmots goede bekende van Oranje

De nieuwe Ivoriaanse bondscoach Marc Wilmots won zelf als speler nooit van Oranje, al lukte hem dat als trainer wel. Met België vloerde de oud-international van de Rode Duivels het Nederlands elftal in de zomer van 2012 met 4-2 in een oefenduel in Brussel.

