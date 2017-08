Wat als Oranje vanavond... Alle scenario's op een rij

…en Zweden wint

Een knap gelijkspel in Parijs is weinig waard als Zweden drie punten ophaalt in Bulgarije. Oranje moet dan in drie duels 5 punten goedmaken op Zweden en 3 op Frankrijk, dat het eenvoudigste programma heeft.



…en Zweden speelt gelijk

Er verandert niets. Oranje mag nog steeds hopen op het WK, maar moet op 10 oktober Zweden verslaan, liefst met grote cijfers. En er mogen geen punten worden verspeeld tegen Bulgarije en Wit-Rusland. Frankrijk is (met duels tegen Wit-Rusland, Bulgarije en Luxemburg) normaal gesproken niet meer te achterhalen.



…en Zweden verliest

Hoewel Bulgarije Oranje bij dit scenario van plek 3 duwt, heeft Oranje het halen van het WK volledig in eigen hand. Met Frankrijk op 14 punten, Zweden op 13, Bulgarije op 12 en Nederland op 11 punten is het razend spannend in de groep. Als Oranje de resterende drie duels wint, voegt het zich vrijwel zeker bij de beste nummers 2.



