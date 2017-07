‘We kunnen niet wachten om in De Kuip te staan’

,,Nu merk je pas hoe groot de club Feyenoord is”, zegt centrale verdediger St. Juste, kort nadat hij van het trainingsveld is gestapt. ,,De vele supporters die zijn meegereisd, het niveau van de trainingen dat een stuk hoger ligt dan bij sc Heerenveen; aan alles voel je dat je een paar stappen omhoog hebt gemaakt.” Het zijn woorden die linksback Ridgeciano Haps onderstreept. ,,Na afloop zeiden we tegen elkaar: ‘hier waren we echt aan toe.' Prachtig om mee te maken”, aldus de van AZ overgekomen Haps.



Beide spelers zijn ambitieus. St. Juste: ,,Ik kom naar Feyenoord om basisspeler te worden. De club heeft vertrouwen in mij en ik heb vertrouwen dat het me gaat lukken. Het is nu aan mij. Qua speler pas ik denk ik goed bij Feyenoord. Ik houd van mooi voetbal, maar als het moet gooi ik er ook graag strijd tegenaan. Die combinatie past hier wel. Of dit een tussenstap voor me is? Elke voetballer is ambitieus en wil het maximale uit zijn loopbaan halen. Maar voorlopig telt alleen Feyenoord.”