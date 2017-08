Weggestuurde eSporter PSV aan de slag bij Twente

Aanleiding was het Twittergedrag van de jonge e-gamer. Als Amsterdammer liet Kok zich in het verleden vaker negatief uit over de club en supporters uit Eindhoven. Ook Twitterde hij regelmatig vrouwonvriendelijke berichten of gebruikte hij ziektes als krachttermen.



Kok zelf deed het af als 'dingen die je in je jeugd wel eens doet', maar het zette zijn aanstelling bij PSV onder grote druk. De fans waren het namelijk niet eens met zijn aanstelling. Kort daarop besloot PSV de samenwerking met Kok stop te zetten.