Weggetikt Oranje hoopt nog dankzij de Bulgaren

Oranje werd in Saint-Denis afgeschminkt, maar dankzij de Bulgaren die Zweden klopten is er nog altijd een sprankje hoop op het WK in Rusland 2018. De hulp uit Sofia was noodzakelijk voor een Nederlands elftal dat kansloos was tegen de Fransen.

Antoine Griezmann keek na een minuut of tien spelen in het Stade de France gisteren eens rustig om zich heen. Alsof de sterspeler van Atlético Madrid wel zeker wilde weten of het allemaal echt waar was. Zijn masterclass 'tussen de linies lopen' leverde Oranje enorme problemen in de interland die door velen, inclusief de bondscoach, was bestempeld als het duel van de waarheid.

Wilde Oranje nog serieus aanspraak blijven maken op een ticket voor het WK in Rusland volgende zomer, dan moest er in Stade de France tegen Frankrijk een topprestatie worden geleverd. Maar de manier waarop Griezmann het centrale duo Stefan de Vrij en Wesley Hoedt enerzijds en Kevin Strootman de meeste defensieve pion op het Nederlandse middenveld uit elkaar trok, was alleszeggend. In minuut 14 zette Griezmann Oranje dan ook op achterstand. Hij draaide weg bij Strootman, liet Wesley Hoedt zijn hielen zien en was na een korte combinatie met Olivier Giroud zo snel weg bij Stefan de Vrij dat er geen redden meer aan was: 1-0.

Het gestuntel van Oranje hield tot de rust aan, al bleef de schade beperkt tot één doelpunt verschil. In de pauze liet Dick Advocaat recordinternational Wesley Sneijder achter in de kleedkamer om de topfitte Tonny Vilhena te kunnen brengen. Sneijder kon inderdaad totaal niet bekoren, maar zijn ploeggenoten konden hem in dat opzicht stuk voor stuk een hand geven. En het werd er allemaal niet makkelijker toen Kevin Strootman, overigens onterecht, zijn tweede gele kaart incasseerde. Advocaat bracht verloren zoon Robin van Persie voor Vincent Janssen en hoopte op een voetbalwonder in het laatste halfuur.