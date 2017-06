Wesley Sneijder evenaart Edwin van der Sar

Wesley Sneijder is in het Nederlands elftal op gelijke hoogte gekomen met recordinternational Edwin van der Sar. De spelmaker van Galatasaray mocht in de oefeninterland tegen Ivoorkust in De Kuip na 69 minuten invallen voor Davy Klaassen, die vlak daarvoor de 4-0 voor zijn rekening had genomen. Sneijder maakte voor de 130ste keer zijn opwachting in Oranje, even vaak als Van der Sar.