Wiegman droomt nog niet van de finale: 'Eerst Engeland'

Van Ginkel: Genoeg kansen om de zaken recht te zetten

17:11 PSV-aanvoerder Marco van Ginkel ziet nog genoeg kansen om donderdag in Kroatië alsnog met PSV de laatste voorronde in het toernooi om de Europa League te bereiken. ,,We hoeven niemand te vertellen dat het vorige week goed was, want dat was het ook niet.''