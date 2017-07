Wiegman: Voorheen gedoogd, nu omarmd

,,Voorheen werd het vrouwenvoetbal gedoogd, nu wordt het omarmd. Ik hoop dat we nu zo ver zijn dat het ook impact heeft op de ontwikkeling van het meisjesvoetbal, zowel in de breedte als in de top'', zei Wiegman na de zwaarbevochten winst maandagavond in Tilburg op België (2-1).

Als winnaar van groep A treft Oranje zaterdag in Doetinchem de nummer twee van groep B. Waarschijnlijk Duitsland of Zweden en misschien wel Rusland. ,,Onze prestaties zijn heel goed voor het Nederlandse voetbal en voor onszelf'', zei Lieke Martens, de uitblinkster tegen België. ,,Maar we hebben nog steeds niets, we willen meer. Zaterdag willen we weer iets moois laten zien, wie de tegenstander ook wordt.''