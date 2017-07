Wiegman: We waren vooral aan het tegenhouden

Oranje speelde in de eerste helft opnieuw fris en aanvallend voetbal, resulterend in een 1-0 voorsprong. Na rust viel Oranje ver terug. Denemarken kreeg in de tweede helft een flink aantal goede kansen, vooral via aanvalster Pernille Harder en middenvelder Sanne Troelsgaard. Oranje-keepster Sari van Veenendaal hield haar doel echter knap schoon, door een aantal keer goed uit te komen. ,,Zij speelden na rust steeds aanvallender, met steeds meer speelsters op onze helft. Wij waren vooral aan het tegenhouden. Het lukte ons niet om de bal in de ploeg te houden, waardoor we steeds onder druk kwamen te staan. Maar het resultaat is goed, dat telt," zei Wiegman na afloop tegen de NOS.

Volle bak vooruit

Wiegman haalde tien minuten na rust opnieuw haar aanvoerder Mandy van den Berg naar de kant. Ze werd opnieuw vervangen door Stefanie van der Gragt, die een sterke wedstrijd speelde. ,,Stefanie vormt een goed duo met Anouk Dekker, daar zijn we erg tevreden over. Of zij maandag ook in de basis zal staan tegen België? Dat weet ik nog niet. We gaan morgen eerst eens kijken hoe iedereen erop staat. We hebben maandag genoeg aan een gelijkspel, maar we gaan voor de overwinning. Dat doen we altijd. We gaan ook zeker niet behoudender spelen. We gaan volle bak vooruit. Dat hoort bij ons en daar voelt iedereen zich prettig bij. Het geeft ons duidelijkheid en structuur."