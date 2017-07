Winter maakt technische staf Ajax compleet

Winter was al in dienst bij Ajax als trainer van het hoogste juniorenelftal. Hij werd de afgelopen weken nadrukkelijk genoemd om de staf van Keizer aan te vullen. Die bestaat verder uit de assistenten Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp.

Keizer lichtte voor het vertrek naar Oostenrijk op de website van Ajax de rolverdeling toe. ,,De technische staf is compleet. We staan met zijn vieren voor de groep: Hennie, Aron, Dennis en ik. Met Hennie, Aron en keeperstrainer Carlo L'Ami zit ik op de bank bij wedstrijden. Er is geen sprake van eerste of tweede assistent. Ik hoop constant op een open discussie met als doel het team en de spelers beter te maken.''

Hij heeft nog geen aanvoerder gekozen voor het nieuwe seizoen. De afgelopen twee seizoenen droeg Davy Klaassen de aanvoerdersband, maar die is verkocht aan Everton. ,,Aan het eind van de week, als we de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen spelen, wordt duidelijk wie begint als aanvoerder'', aldus Keizer.

De opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken coach Peter Bosz moet Ajax klaarstomen voor een duel in de derde voorronde van de Champions League. ,,We zijn in opbouw. Dat betekent veel conditietraining, veel krachtoefeningen. Maar we kijken ook naar de speelwijze. Over drie weken moeten we er al staan, dan moet het tactisch ook goed zijn.''