Wordt Groningen weer een onneembare vesting?

Het is toch even schrikken: met 10.054 seizoenkaarten raakt FC Groningen – zoals het nu staat – maar liefst 2000 vaste bezoekers kwijt. De ‘Trots van het Noorden’ moet hopen op een vliegende competitiestart, te beginnen met de derby zondag tegen SC Heerenveen, om zo nog een paar honderd jaarkaarten te slijten.



De Euroborg – sinds vorig seizoen het Noordlease Stadion – was jarenlang een nagenoeg onneembare vesting. FC Groningen-uit? Het stond zowel voor concurrerende subtoppers als de traditionele topclubs synoniem voor een hete middag (of avond), gespeeld voor ruim twintigduizend bloedfanatieke noorderlingen.



Groot was het contrast de afgelopen jaren. Neem alleen het vorige seizoen. Oké, Ajax (1-1) liep in Groningen averij op in de titelstrijd. En in de slotwedstrijd werd met dezelfde cijfers geremiseerd tegen het al uitgespeelde PSV.



Maar bij de achterban beklijven vooral de duels met Sparta, Heracles, Go Ahead Eagles en Excelsior. Ook deze clubs keerden allemaal met een punt naar huis, in oersaaie wedstrijden bovendien. Het gevolg laat zich raden: steeds meer groene (lees: onbezette) stoeltjes in het stadion.