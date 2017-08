Yassin Ayoub ondergaat vandaag laatste test

PSV lost problemen onder de lat snel op

8:03 PSV heeft de knoop doorgehakt en gaat een extra ervaren goalie inlijven. De club staat voor de opdracht om de komende twee weken een tweede keeper te vinden, die Jeroen Zoet bij calamiteiten kan vervangen. Trainer Phillip Cocu kan voorlopig niet beschikken over beoogd reservedoelman Luuk Koopmans, die een nog onbekende tijd uit de roulatie is. Maandagmiddag overlegde het scoutingsteam van PSV over een lijst met potentiële versterkingen.