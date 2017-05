Younes en Schöne houden pijntjes over aan clash tegen Lyon

De medische staf van Ajax moet in de aanloop naar de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, zondag tegen Willem II, overuren maken. De Amsterdamse selectie van trainer Peter Bosz keerde vandaag met heel wat pijntjes terug in Amsterdam na de return in de halve finale van de Europa League tegen Olympique Lyon.

,,Een aantal jongens heeft toch behoorlijke tikjes opgelopen, we moeten kijken hoe dat de komende twee dagen herstelt'', zei Bosz op trainingscomplex De Toekomst.

Zo liep Lasse Schöne met een ingepakte rechterenkel de trap op. De Deense middenvelder moest donderdag in en tegen Lyon kort na rust naar de kant. Ook vleugelspits Amin Younes stapte in de slotfase aangeslagen van het veld. Ondanks de nederlaag (3-1) bereikte Ajax de finale van de Europa League, waarin Manchester United op 24 mei de tegenstander is.

,,We weten dat het dit een bijzondere prestatie is, maar we hebben nog niets gewonnen. Er valt voor ons dit seizoen wel nog heel veel te winnen'', zei Bosz. ,,En dat begint aanstaande zondag, al zijn we wel afhankelijk van wat Feyenoord doet.'' Ajax heeft één punt achterstand op de koploper uit Rotterdam, die Heracles Almelo ontvangt in de eigen Kuip.