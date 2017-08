Younes keert terug in selectie Ajax voor duel met Rosenborg

'Terugval Dolberg is pure logica'

9:32 Veel eerder dan verwacht kreeg Klaas-Jan Huntelaar (34) afgelopen weekend, met succes, een basisplaats. Kasper Dolberg (19), worstelend met zijn vorm, was daarom slechts invaller bij Ajax. ,,De luwte, even, is niet gek voor Dolberg.''