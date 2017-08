Younes Mokhtar moet meer naar zijn opa luisteren

,,Ik moet meer naar mijn opa luisteren", zei Mokhtar voor de camera's van Fox Sports. ,,Mijn opa zegt dat ik vaker moet schieten. Zei René Hake ook dat 'ie me heeft geholpen? Dat is aardig, maar ik geef de credits liever aan mijn opa dan aan Hake. Mijn broer zeurde ook al tegen: ‘Heb je ronaldo gezien? Dat is pas een buitenspeler’, zei die."

Mokhtar werd ook nog gevraagd naar het uitfluiten van de Twente-supporters. ,,Ik weet niet wat de supporters tegen mij hebben. Ik moest weg bij Twente. Ik wilde zelf niet. Ze schelden mij uit, ze schelden mijn moeder uit. Ik weet het echt niet. Maar de goal was zoete wraak. Maar ze moeten vooral doorgaan. Het wakkert iets bij me aan."

PEC Zwolle staat nu voor minimaal één dag bovenaan. ,,Ik hoorde de supporters al 'wij staan bovenaan' zingen. We zijn goed bezig, we hebben een duidelijke visie. Dit moeten we voortzetten."

Kingsley Ehizibue speelde een puike wedstrijd aan de rechterkant. ,,Ik ga graag naar voren", zei de snelle speler. ,,Het is mijn taak ook die ik krijg van de trainer. Ik voelde dat ik sterker was dan mijn tegenstander. FC Twente had geen grip op ons. Younes Namli ging vaak naar binnen en daardoor lag er veel ruimte voor mij om er overheen te gaan."