Zaalvoetballers verspelen laatste kans op EK

De zaalvoetballers waren het kwalificatietoernooi in de Georgische hoofdstad Tbilisi zaterdag begonnen met een gelijkspel tegen het gastland (1-1). Door de nederlaag een dag later tegen Italië (2-4) zakte Oranje naar de laatste plaats in groep A.



Tegen Wit-Rusland nam de ploeg van Tjaden een voorsprong van 2-0 en ook bij rust was de stand nog in het voordeel van Oranje (3-2). Na de gelijkmaker na rust van de Wit-Russen wist Oranje niet meer de benodigde vierde treffer te maken, waardoor de nationale ploeg laatste werd in de poule.