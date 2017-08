‘Zege van vorig seizoen moet uit onze gedachten’

,,Dit is een heel andere wedstrijd, onder heel andere omstandigheden,” zegt trainer Mitchell van der Gaag.,, Het duel van vorig jaar is deze week besproken, niet meer dan dat. Nu moet het snel weer uit onze gedachten. Het gevaar is dat de jongens die er vorig seizoen bij waren de druk voelen dat we nu weer hetzelfde moeten doen. De spanning moet niet te groot worden. Mijn spelers moeten ook van de wedstrijd genieten.”

Dat Excelsior heeft toegezegd het kunstgras te sproeien, een gentlemen’s agreement tussen alle eredivisieclubs, wordt in Rotterdam-Zuid als een voordeel gezien. Vorig seizoen hadden de Kralingers dit expres niet gedaan. Bruins: ,,Natuurlijk is er een verschil tussen een nat en een droog kunstgrasveld. Als de zon een kwartiertje schijnt, is het veld echter alweer droog. Dan heb je er dus alleen wat aan tijdens de warming-up. Ik vind het sowieso allemaal een beetje gezeik. Het is aangewakkerd omdat Feyenoord hier vorig seizoen geen kampioen werd. Maar toen we gelijkspeelden tegen Ajax liepen ze de polonaise omdat we niet gesproeid hadden.”