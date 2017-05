Zinchenko alleen sportief ongelukkig bij PSV

Het seizoen van Oleksandr Zinchenko bij PSV is uitgelopen op een teleurstelling. De tienvoudig Oekraïens international wist weinig speeltijd in het eerste elftal af te dwingen.

Door Rik Elfrink

Technisch manager Marcel Brands van PSV leek deze week voor te sorteren op een vertrek van Oleksander Zinchenko uit Eindhoven. Zeker als het perspectief zo blijft voor de Oekraïner. Brands gaf aan dat PSV bij het huidige plaatje misschien beter een speler uit eigen jeugd de kans kan geven.

De 20-jarige middenvelder en/of aanvaller is sportief ongelukkig, maar buiten het veld wel content in Eindhoven, laat hij zelf weten. Het klinkt een beetje alsof hij zich al heeft verzoend met een afscheid, maar zo ver is het nog niet. ,,Er is zondag sowieso nog een wedstrijd en daar focussen we nu op."

Hij is door PSV voor een seizoen gehuurd van Manchester City, met de mogelijkheid om er een tweede huurseizoen aan vast te plakken. ,,Ik heb buiten de wedstrijden en trainingen om een mooie tijd gehad en de mensen bij PSV zijn belangstellend en goed voor me geweest", zegt 'Zina' (zijn bijnaam, red.). ,,Dat het niet gelukt is om meer te spelen, is teleurstellend."

Eindhoven

Zinchenko wil geen slecht woord over PSV of Eindhoven kwijt, zo blijkt al snel. Hij is een liefhebber die steevast als laatste of een van de laatste spelers na de training naar binnen gaat. Vaak trapt hij nog een balletje met clubicoon Luc Nilis of Boudewijn Zenden, terwijl de rest al naar binnen is. Voor de winterstop maakte hij nog regelmatig minuten, daarna keerden Siem de Jong en Jürgen Locadia terug en verdween hij naar de achtergrond.