Ziyech: Dit is een enorme domper

De uitschakeling in de derde voorronde van de Champions League is hard aangekomen bij Ajax. ,,Dit is heel zuur'', liet Hakim Ziyech optekenen bij Ajax TV na de wedstrijd, die voor een groot deel in het teken stond van Abdelhak 'Appie' Nouri.

,,We kwamen veel te snel op achterstand. Na de 2-1 namen zij weer het initiatief en dan valt de beslissende goal tien minuten voor tijd. We zaten er daarna doorheen en kwamen steeds stapjes te kort. Het was ons niet meer gegund.''

De play-offs van de Europa League binnen twee weken zijn de volgende stap richting Europees voetbal voor de Amsterdammers, al is dat niet waar ze op gehoopt hadden. ,, Hoe moeilijk het ook is, we moeten ons nu gaan focussen op de Europa League.''

Eerbetoon voor Appie