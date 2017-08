Zo plaatsten de Leeuwinnen zich voor de EK-finale

Eerste pouleduel: Nederland - Noorwegen (1-0)

Nederland begon het toernooi op zondag 16 juli met de openingswedstrijd tegen Noorwegen. In de uitverkochte Galgenwaard in Utrecht werd met 1-0 gewonnen door een fraaie kopgoal van rechtsbuiten Shanice van de Sanden na een mooie voorzet van linksbuiten Lieke Martens.

Player of the Match: Lieke Martens

Tweede pouleduel: Nederland - Denemarken (1-0)

Vier dagen stond Oranje op Het Kasteel in Rotterdam opnieuw tegenover een Scandinavisch land: Denemarken. Door een benutte strafschop van Sherida Spits won Nederland opnieuw met 1-0. Keepster Sari van Veenendaal was in de tweede helft met enkele goede reddingen erg belangrijk voor Oranje.

Player of the Match: Sari van Veenendaal

Derde pouleduel: Nederland - België (2-1)

Weer vier dagen later speelde Nederland in het Koning Willem II Stadion tegen België. Sherida Spitse bracht Oranje uit een strafschop opnieuw op voorsprong, maar Tessa Wullaert zorgde op het uur met een vreemde boogbal voor de gelijkmaker namens de zuiderburen. Door een goal van Lieke Martens, op aangeven van uitblinkster Jackie Groenen, won Nederland alsnog met 2-1. Oranje ging daardoor als poulewinnaar door naar de kwartfinales van het EK.

Player of the Match: Lieke Martens

Kwartfinale: Nederland - Zweden (2-0)

Nederland stond in die kwartfinale tegenover Zweden, dat tweede was geworden in de poule met topfavoriet en regerend Europees kampioen Duitsland. Oranje walste op De Vijverberg in Doetinchem ook vol vertrouwen en spelplezier over Zweden heen. Lieke Martens opende na 33 minuten de score met een slimme vrije trap in de verre hoek. In de tweede helft maakte spits Vivianne Miedema op aangeven van de pijlsnelle Shanice van de Sanden ook haar eerste goal van het toernooi.

Player of the Match: Jackie Groenen

Halve finale: Nederland - Engeland (3-0)

In de halve finale stuitte Oranje op Engeland, dat een goede poulefase had gespeeld en in de kwartfinale had afgerekend met de Fransen. In de uitverkochte Grolsch Veste in Enschede (27.093 toeschouwers, een nieuw record voor het vrouwenvoetbal in Nederland) had Engeland echter geen schijn van kans. Vivianne Miedema bracht Oranje halverwege de eerste helft op voorsprong na een prachtige 'Beckham-voorzet' van de onvermoeibare middenvelder Jackie Groenen. In de 62ste minuut profiteerde uitblinkster Daniëlle van de Donk razendsnel van een fout in de Engelse defensie en diep in de blessuretijd maakte Lieke Martens er (via het been van Millie Bright) zelfs nog 3-0 van, waarna het feest echt kon losbarsten in Enschede en de rest van Nederland.

Player of the Match: Daniëlle van de Donk

Finale: Nederland - Denemarken

Komende zondag staat Oranje dus in de finale van een eindtoernooi, voor het eerst in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal. Tegenstander in de Grolsch Veste is daarin Denemarken, waar Nederland in de poulefase dus al met 1-0 van won. Denemarken behaalde de finale met overwinningen op België (1-0), Noorwegen (1-0), Duitsland (2-1) en Oostenrijk (0-0, 3-0 na strafschoppen). Het doelsaldo van Oranje (9 goals voor, 1 tegen) is dus aanzienlijk beter. De Engelse spits Jodie Taylor lijkt met vijf treffers topscorer van het toernooi te gaan worden. Lieke Martens, Vivianne Miedema en Sherida Spitse staan bij Nederland op twee goals. De aftrap van de finale is zondag om 17.00 uur.

Volledig scherm De basiself van Oranje voor de halve finale tegen Engeland. © anp

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm Jackie Groenen in actie tegen Engeland. © Getty Images