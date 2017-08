Zorgen bij Excelsior om Damen en Elbers

Damen liep al twee keer eerder een zware knieblessure op. Hij kwam daardoor de afgelopen twee jaar amper in actie voor Excelsior. Hij begon dit seizoen als nummer één onder de lat, maar Van der Gaag vreest nu dat Damen opnieuw lang aan de kant staat.



Zorgen zijn er ook om Stanley Elbers. De aanvaller moest al in de eerste helft van het veld met een knieblessure. ,,Waarschijnlijk is er schade aan de binnenband, het ziet er niet goed uit'', zei de trainer van Excelsior. Van der Gaag hoopt dat de clubleiding voor het sluiten van de transfermarkt nog een nieuwe keeper en aanvaller kan aantrekken om zijn krappe selectie te versterken. ,,Dat wilde ik al voor deze wedstrijd en nu helemaal.''