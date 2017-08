Zweten om Zoet, die de volgende stap kan zetten

Geen enkel bericht dat de leiding van PSV over een eventuele overgang van Zoet ziet, wordt in Eindhoven met instemming begroet. De reden moge duidelijk zijn: PSV wil Zoet het liefst niet meer kwijt en zweet peentjes als er nog meer gaten in de huidige selectie vallen. De goalie geldt misschien niet als de beste keeper in de PSV-historie, maar Zoet is in het huidige voetballandschap voor PSV een uitstekende kracht. De doelman/reserve-doelman van het Nederlands elftal wordt kwalitatief gewaardeerd, maar ook om zijn rol op het trainingsveld en in de kleedkamer. Zoet is in elf jaar PSV uitgegroeid tot een toonbeeld van professionaliteit en geeft elke training fysiek (en inmiddels ook verbaal) vol gas.