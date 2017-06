Allerlaatste waarschuwing dreigt voor inbrekers met koevoet in de achterbak

TIEL/ ZALTBOMMEL - In Tiel en Neder-Betuwe vallen binnenkort de eerste brieven op de mat van verdachten die zijn betrapt met inbrekersgereedschap. De brief is de allerlaatste waarschuwing van politie en gemeenten: wordt de verdachte nog een keer gesnapt, dan kost het 2.500 euro.

Sinds begin dit jaar hebben alle negen gemeenten in het werkgebied van het politieteam De Waarden - Tiel, Geldermalsen, Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Neerijnen, Lingewaal, Zaltbommel en Maasdriel - in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan dat het vervoeren van inbrekersgereedschap verboden is. Bij overtreding volgt een boete van 250 euro.

Boete

De gemeente stuurt de verdachten vervolgens een allerlaatste waarschuwing: als je nog een keer met inbrekersgereedschap wordt aangehouden, geven we je een bestuurlijke boete van 2.500 euro. De eerst brieven worden binnenkort verstuurd in Tiel en Neder-Betuwe. Wanneer de gemeenten Neerijen, Zaltbommel en Maasdriel volgen is nog niet bekend.

Daling

De Waarden heeft het idee geleend van Putten. Daar blijkt het een dusdanige afschrikwekkende werking te hebben dat ze nog nooit een boete hebben hoeven innen. In Putten was een daling van het aantal inbraken te zien. Of de maatregel in Rivierenland ook al effect heeft, durft politiechef Bert Stronks nog niet te zeggen.

Context