Auto belandt bovenop motoren door botsing in Haaften

VIDEO: 20.000 varkens dood door enorme brand in schuur: gitzwarte rookwolken vanaf Rosmalen te zien

27 juli ERICHEM/OPHEMERT - In het dorpje Erichem is donderdagmiddag brand uitgebroken bij een grote varkensstal. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De veiligheidsregio bestempelt het als een zeer grote brand en waarschuwt bewoners in de omgeving binnen te blijven. De rookwolken zijn te zien vanuit Ophemert en Rosmalen.